Смартфон Xiaomi Mi 11 показали на фото

Один из заслуживающих доверия инсайдеров опубликовал живое фото смартфона Xiaomi Mi 11, который будет представлен уже 29 декабря. Самое интересное на снимке – отсутствие вырезов. Либо нас ждет подэкранный модуль, либо старая добрая выдвижная камера. Также отметим загнутые боковые рамки.

Смартфону приписывают AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт.