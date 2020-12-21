Смартфон Xiaomi Mi 11 показали на фото

Один из заслуживающих доверия инсайдеров опубликовал живое фото смартфона Xiaomi Mi 11, который будет представлен уже 29 декабря. Самое интересное на снимке – отсутствие вырезов. Либо нас ждет подэкранный модуль, либо старая добрая выдвижная камера. Также отметим загнутые боковые рамки.

Смартфону приписывают AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
Обзоры:
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камераОбзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB. Бесконтактные платежи и 64 Мп камера
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Новости:
Honor V40 уже появился в интернет-магазине

Один из главных китайских интернет-магазинов JD.com добавил в свой каталог смартфоны Honor V40, Honor V40...
Sony Xperia 1 III первым получит Snapdragon 875 и 4K-экран

Одной из главных премьер декабря станет презентация нового топового чипсета Qualcomm Snapdragon 875, кото...
Сверхпрочный Ulefone Armor 10 5G появился в продаже

Компания Ulefone дала старт продажам первого на рынке защищенного смартфона с поддержкой 5G Ulefone Armor...
Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачиОбзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном
Лучший фитнес браслет. Samsung Galaxy Fit2Лучший фитнес браслет. Samsung Galaxy Fit2
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартамиТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами
Обзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблокаОбзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблока
EK представила охлаждающую жидкость Myst...
EK представила охлаждающую жидкость MystEK представила охлаждающую жидкость Mystic Fog с новой формулой. Жидкость содержит синергетические ингиби...
Amazon раскрыл цену Huawei Mate 40 Pro...
Amazon раскрыл цену Huawei Mate 40 ProНедавние слухи прочили смартфонам серии Huawei Mate 40 очень высокие цены, и сегодня эту информацию подтв...
Samsung разрабатывает новый датчик ToF п...
Samsung разрабатывает новый датчик ToF пКомпания Samsung анонсировала свою последнюю линейку датчиков камеры ISOCELL, включая новый датчик 108MP,...
Uber уже ведет переговоры о продаже свое...
Uber уже ведет переговоры о продаже своеИзвестный поставщик услуг такси Uber, планирует продать свой бизнес воздушного такси Uber Elevate. Соглас...
Qualcomm Snapdragon 875 просочилась в се...
Qualcomm Snapdragon 875 просочилась в сеВсего за несколько недель до официального объявления процессора Qualcomm Snapdragon 875, в сети просочила...
Представлены игровые легкие мыши SteelSe...
Представлены игровые легкие мыши SteelSeSteelSeries представила игровые мыши Aerox 3 и Aerox 3 Wireless. Мыши объединяют в себе новейшие технолог...
Представлен ноутбук Tuxedo Aura 15 на AM...
Представлен ноутбук Tuxedo Aura 15 на AMКомпания Tuxedo Computers пополнила ассортимент ноутбуков моделью Aura 15, которая получила аппаратную пл...
В Crysis Remastered выходит новый патч с...
В Crysis Remastered выходит новый патч сCrytek продолжает работу над улучшением ранее выпущенной игры Crysis Remastered. Новый патч 1.3.0 для ПК-...
Неттоп TOPTON получил 8-ядерный CPU Core...
Неттоп TOPTON получил 8-ядерный CPU CoreСетевые источники сообщают о доступности нового неттопа TOPTON, который предлагает высокую производительн...
Компания Huawei объявила о выпуске Mate ...
Компания Huawei объявила о выпуске Mate 22 октября компания Huawei проведет конференцию по запуску, на которой ожидается первое официальное появл...
Xiaomi Mi Air 2 Pro показали на видео...
Xiaomi Mi Air 2 Pro показали на видеоВ сети появилась видео, на котором пользователь якобы показывает наушники Xiaomi Mi Air 2 Pro, которые на...
Oculus Quest 2 Elite Strap вновь в прода...
Oculus Quest 2 Elite Strap вновь в продаДовольно часто пользователи недовольны аксессуарами и их стоимостью для современных устройств, которые мо...
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартамиТесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами
Обзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариумаОбзор Eheim Autofeeder. Автоматическая кормушка для аквариума
Обзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсоромОбзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсором
Обзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслетаОбзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслета
Обзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблокаОбзор Logitech Pebble M350. Беспроводная мышка для ноутбука и моноблока
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor