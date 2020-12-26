Смартфон Xiaomi Mi 11 получит стереодинамики

Компания Xiaomi опубликовала новое видео, посвященное еще не представленному официально флагманскому смартфону Xiaomi Mi 11. Согласно ролику, аппарат получит полноценные стереодинамики, которых так долго ждали фанаты китайского бренда. Ранее стало известно, что из комплекта поставки смартфона пропадет адаптер питания.

По предварительным данным, смартфон получит AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт. Официальный анонс Xiaomi Mi 11 ожидается уже 28 декабря.