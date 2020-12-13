Смартфон Xiaomi Mi 11 представят до конца года

Сетевые источники сообщают о том, что смартфоны Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro будут представлены после католического Рождества, но до Нового года. Предполагается, что презентация состоится 29 декабря. Ранее компания Xiaomi заявила, что новых флагманов хватит на всех желающих и никакого дефицита не ожидается.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 11 получит AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц, скругленными по бокам кромками и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт.