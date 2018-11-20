Смартфон Xiaomi Mi 5S обновился до MIUI 10

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Xiaomi Mi 5S получил стабильную версию MIUI 10. Обновление добавит возможность делать фото с размытием как на основную, так и на фронтальную камеры, распознавание пользователей по лицу и разблокировку смартфона при помощи лица, обновленный дизайн иконок и меню, новые звуки, систему навигации на базе жестов с отказом от традиционных навигационных кнопок Android, а также улучшенную производительность и автономность.

Напомним, что вышедший в конце сентября 2016 года смартфон получил металлический корпус, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm Sense ID, распознающий мокрые и грязные пальцы, процессор Snapdragon 821, 5,15-дюймовый Full HD-дисплей, 12-Мп основную камеру с фазовым автофокусом, 4-Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3200 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, порт USB Type-C и Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8.