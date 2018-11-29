Смартфон Xiaomi Mi 5s Plus обновили до Android 9.0 Pie

2018-11-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 5s Plus; [85]
Компания Xiaomi выпустила глобальную стабильную версию прошивки MIUI 10, основанную на операционной системе Android 9.0 Pie, для смартфона Xiaomi Mi 5s Plus. Прошивка, которая весит 1,4 ГБ, добавляет портретный режим с размытием фона во фронтальную камеру, обновленный интерфейс камеры и новые фильтры, свежий пользовательский интерфейс, новые иконки, системные звуки, а также систему навигации на базе интуитивных жестов. Напомним, что вышедший в сентябре 2016 года Xiaomi Mi 5s Plus стал первым смартфоном китайского производителя с двойной основной камерой.


Комментарии:
darkFlash Skywalker полностью из стекла...
darkFlash Skywalker полностью из стеклаЗа последнее время мы видели множество разнообразных компьютерных корпусов, которые стоят вашего внимания...
DJI Osmo Pocket стоит довольно дорого...
DJI Osmo Pocket стоит довольно дорогоВ последнее время на рынке появилось очень много спортивных компактных камер, которые позволяют вам снима...
ZTE Nubia Red Magic Mars официально пред...
ZTE Nubia Red Magic Mars официально предОфициально представлен новый игровой смартфон под названием ZTE Nubia Red Magic Mars, который многим дейс...
Игровой смартфон Asus Zenfone Max Pro M2...
Игровой смартфон Asus Zenfone Max Pro M2Компания Asus опубликовала тизер смартфона Asus Zenfone Max Pro M2, который подтверждает наличие у него а...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с 10 ГБ ОЗУ вып...
Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с 10 ГБ ОЗУ выпФлагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 уже продается в Китае, а 1 декабря выйдет в Европе. Однако с...
Смартфон Moto G7 Power получит аккумулят...
Смартфон Moto G7 Power получит аккумулятВ базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC) появились сведения о смартфоне Moto G7 Power, котор...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварител...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварителБольшинство современных смартфонов стоят больших денег и недоступны потенциальным покупателям. Далеко не ...
Новая беззеркалка Canon EOS R получит да...
Новая беззеркалка Canon EOS R получит даСетевые источники поделились информацией о планах компании Canon на следующий год. Утверждается, что япон...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулераОбзор Cooler Master Hyper 212 Black Edition. Тесты процессорного кулера
Обзор Dyson Cyclone V10 Absolute. Беспроводной пылесос с эффективной фильтрациейОбзор Dyson Cyclone V10 Absolute. Беспроводной пылесос с эффективной фильтрацией
Обзор корпуса Thermaltake Versa J23 TG Edition CA-1L6-00M1WN-00 BlackОбзор корпуса Thermaltake Versa J23 TG Edition CA-1L6-00M1WN-00 Black
Обзор OnePlus 6T 6/128GB. Преимущества и недостаткиОбзор OnePlus 6T 6/128GB. Преимущества и недостатки
Обзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL (63826). Мягкий игровой коврик под клавиатуру и мышку с подсветкойОбзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL (63826). Мягкий игровой коврик под клавиатуру и мышку с подсветкой
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварител...
SHARP Z3 отдают со скидкой - предварителБольшинство современных смартфонов стоят больших денег и недоступны потенциальным покупателям. Далеко не ...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. У...
Предварительный обзор Huawei Honor 8C. УВ последнее время доступных смартфонов становится все меньше — производители крупного калибра постепенно ...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. Моб...
Обзор The Last Stand: Battle Royale. МобЖанр «королевская битва» пользуется неимоверной популярностью среди геймеров — по всему миру больше десят...
Предварительный обзор Cherry MX Board 1....
Предварительный обзор Cherry MX Board 1.Если вы следите за рынком игровой периферии, то о производителе Cherry MX точно слышали — данная компания...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыка...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыкаДля большинства современных пользователей музыка уже перестала быть просто звуками из динамиков — мы игра...
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx....
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx.Игровых мониторов в последнее время стало предельно много — производители показывают новые модели букваль...
Обзор Darksiders III. Отличное продолжен...
Обзор Darksiders III. Отличное продолженСпустя шесть лет после выхода второй части Darksiders фанатам дали возможность вновь окунуться в культову...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo ...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo 20 ноября в Москве открылась междуна...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UP...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UPНа современном рынке игровых мониторов столько, что просто голова идет кругом. Практически каждый произво...
Обзор Fallout 76. Попробую выжить...
Обзор Fallout 76. Попробую выжитьШума вокруг Fallout 76 сейчас очень много — буквально каждый второй говорит о том, какая это плохая игра....
Предварительный обзор Roccat Renga Boost...
Предварительный обзор Roccat Renga BoostВ последнее время большой популярностью стали пользоваться игровые гарнитуры, которые можно подключать к ...
Предварительный обзор ASTRO C40 TR. Конт...
Предварительный обзор ASTRO C40 TR. КонтДля большинства геймеров стандартного геймпада от PlayStation 4 будет предостаточно — он довольно удобный...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor