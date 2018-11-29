Смартфон Xiaomi Mi 5s Plus обновили до Android 9.0 Pie

Компания Xiaomi выпустила глобальную стабильную версию прошивки MIUI 10, основанную на операционной системе Android 9.0 Pie, для смартфона Xiaomi Mi 5s Plus. Прошивка, которая весит 1,4 ГБ, добавляет портретный режим с размытием фона во фронтальную камеру, обновленный интерфейс камеры и новые фильтры, свежий пользовательский интерфейс, новые иконки, системные звуки, а также систему навигации на базе интуитивных жестов. Напомним, что вышедший в сентябре 2016 года Xiaomi Mi 5s Plus стал первым смартфоном китайского производителя с двойной основной камерой.