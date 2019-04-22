Смартфон Xiaomi Mi 6 обновили до Android 9.0 Pie

Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки MIUI 10 на основе Android 9.0 Pie для смартфона Xiaomi Mi 6, который вышел еще в 2017 году. Прошивка под номером MIUI 10 9.4.22 доступна в тестовой версии для китайских пользователей. Дата выхода стабильной версии, а затем и глобальной пока не сообщаются. Девятая версия Android привносит полноэкранные жесты управления, режим повышенной производительности Game Turbo, системные звуки, адаптивный аккумулятор и прочие нововведения.

Напомним, что Xiaomi Mi 6 оснащается 5,15-дюймовым Full HD-дисплеем, 8-Мп фронтальной камерой, 12-Мп двойной камерой с двухцветной вспышкой и четырехосевой оптической стабилизацией изображения, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835 с графикой Adreno 540, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, сканером отпечатков пальцев, встроенным в стекло, поддержкой NFC, портом USB Type-C, а также аккумулятором на 3350 мАч.