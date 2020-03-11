Смартфон Xiaomi Mi 6 получил прошивку MIUI 11

Компания Xiaomi в очередной раз подтвердила репутацию производителя, который долго поддерживает свои устройства. На этот раз была выпущена стабильная версия китайской прошивки MIUI 11 для флагманского в прошлом смартфона Xiaomi Mi 6, дебютировавшего три года назад. Помимо прочего, обновление исправляет ошибки в строке состояния, панели уведомлений и центре безопасности, оптимизирует скорость работы смартфона, а также улучшает отображение длинных вертикальных скриншотов. Напомним, что выпущенный весной 2017 года Xiaomi Mi 6 стал первым смартфоном на топовой платформе Snapdragon 835.