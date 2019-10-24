Смартфон Xiaomi Mi 6 получил стабильную версию MIUI 11

Компания Xiaomi довольно неожиданно выпустила стабильную китайскую прошивку MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 6. Оболочка под номером MIUI 11.0.2.0 основана на Android 9.0 Pie и требует для установки 535 МБ. Напомним, что представленный в 2017 году смартфон обновился до Android 8 Oreo в прошлом году и по плану Xiaomi не должен был получить Android 9 Pie. Но уже в апреле этого года была выпущена китайская бета-версия MIUI 10 с Android 9 Pie, а в июне и глобальная версия. Очевидно, что теперь перед нами точно последнее крупное обновление для позапрошлогоднего флагмана.