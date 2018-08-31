Смартфон Xiaomi Mi 6X подешевел до 175 долларов

Компания Xiaomi решила снизить китайские цены на смартфон Mi 6X, который вышел в апреле по цене от 250 долларов. Итак, на официальном сайте Xiaomi аппарат стоит 175 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 205 долларов за 4/64 ГБ, 235 долларов за 6/64 ГБ и 265 долларов за топовую модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что Xiaomi Mi 6X Аппарат оснащается металлическим корпусом, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 660, 4 либо 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ флеш-памяти, двойной камерой с 12-Мп сенсором Sony IMX486 и вспомогательным 20-Мп датчиком Sony IMX376, 20 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица пользователя, аккумулятором на 3010 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 и портом USB-C.