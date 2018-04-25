Смартфон Xiaomi Mi 6X представлен официально

Компания Xiaomi официально представила смартфон Mi 6X, который чуть позже выйдет как Mi A2 с чистой ОС Android. Как и ожидалось, перед нами чуть ли не идеальный смартфон по соотношению характеристик и цены. Аппарат оснастили металлическим корпусом, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 660, 4 либо 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ флеш-памяти, двойной камерой с 12-Мп сенсором Sony IMX486 и вспомогательным 20-Мп датчиком Sony IMX376, 20 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица пользователя, аккумулятором на 3010 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 и портом USB-C.

По словам производителя, камера здесь лучше, чем у iPhone X. Даже если это не так, то новинка все равно видится многим потенциальным хитом, ведь ее цена составит всего 250, 285 или 315 долларов в зависимости от модификации.