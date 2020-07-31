Смартфон Xiaomi Mi 8 обновили до Android 10

Напомним, что прошивка MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, эффектными анимированными суперобоями, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.
Компания Xiaomi выпустила финальную стабильную версию оболочки MIUI 12 на основе Android 10 для позапрошлогоднего флагмана Xiaomi Mi 8. Пока обновление доступно только в Китае, но загрузившие прошивку пользователи сообщают о стабильной работе без ошибок, а потому выхода глобальной версии стоит ждать в ближайшее время.