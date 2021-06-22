Смартфон Xiaomi Mi 8 обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной надстройки MIUI 12.5 для смартфона Xiaomi Mi 8. Отмечается, что оболочка значительно увеличивает скорость и плавность работы системы, а также добавляет новые суперобои, новую систему вибрации, настройки безопасности и конфиденциальности и прочие нововведения.

Напомним, что выпущенный три года назад Xiaomi Mi 8 характеризуется корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, платформой Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, сдвоенной 12-Мп камерой, аккумулятором на 3500 мАч и поддержкой беспроводной зарядки.