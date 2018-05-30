Смартфон Xiaomi Mi 8 засветился на живом фото

Сетевые источники опубликовали фото, на котором, как утверждается, изображен смартфон Xiaomi Mi 8, официальный анонс которого состоится 31 мая. Аппарат находится в выключенном состоянии, зато защитная пленка подтверждает наличие топовой платформы Qualcomm Snapdragon 845. Также на пленке говорится о технологиях искусственного интеллекта в работе двойной камеры и приемнике GPS, способном принимать сигналы в двух диапазонах частот.

Если верить последней утечке, Xiaomi Mi 8 получит 6,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280:1080 пикселей, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 16-Мп фронтальную камеру с диафрагмой f/2,0, двойную основную камеру на 20- и 16-Мп с оптикой f/1,7 и f/2,0 соответственно, аккумулятор на 3300 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Толщина смартфона составит 7,8 мм, а масса – 172 грамма. Ранее сообщалось, что цена смартфона в базовой комплектации составит 470 долларов.