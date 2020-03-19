Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite обновили до Android 10

2020-03-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 9 Lite; [110]
Продающийся в Китае смартфон Xiaomi CC9 обновился до Android 10 еще неделю назад, а теперь настала очередь его международной версии Mi 9 Lite. Некоторые пользователи уже получили обновление под номером V11.0.1.0.QFCMIXM. Помимо всего нововведений, прошивка несет в себе февральский патч безопасности Android.

Напомним, что аппарат оснащается 8-ядерным процессором Snapdragon 710, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп, модулем NFC, ИК-излучателем, поддержкой звука Hi-Res HD и технологии Game Turbo 2.0, а также аккумулятором на 4030 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.

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