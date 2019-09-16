Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite оценен в 320 евро

2019-09-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 9 Lite; [18]
Компания Xiaomi официально представила в Европе смартфон Xiaomi Mi 9 Lite, который является международной версией давно продающегося в Китае Xiaomi Mi CC9. Цена смартфона в Старом Свете составит 319 евро и 349 евро. Новинка характеризуется восьмиядерным процессором Snapdragon 710, 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ флеш-памяти, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп, модулем NFC, ИК-излучателем, поддержкой звука Hi-Res HD и технологии Game Turbo 2.0, а также аккумулятором на 4030 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 9 Lite
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