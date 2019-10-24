Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite вышел в России

2019-10-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 9 Lite; [120]
Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфона Xiaomi Mi 9 Lite, который является международной версией модели Mi CC9. Аппарат доступен для покупки в белой, синей и черной расцветках по цене в 22 990 рублей за вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, а также 24 990 рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что новинка оснащается 8-ядерным процессором Snapdragon 710, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев и максимальной яркостью 600 кд/кв.м, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп, модулем NFC, ИК-излучателем, поддержкой звука Hi-Res HD и технологии Game Turbo 2.0, а также аккумулятором на 4030 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 9 Lite
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