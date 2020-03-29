Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G обновили до Android 10

Компания Xiaomi начала бета-тестирование операционной системы Android 10 для смартфона Mi 9 Pro 5G, который вышел в сентябре прошлого года. Пока бета-тест проходит лишь в Китае, но выход финальной прошивки для глобальной версии ожидается в ближайшие недели.

Напомним, что смартфон характеризуется топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855+, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, поддержкой сетей 5G, беспроводной зарядкой на 30-Вт и проводной зарядкой мощностью 45 Вт, аккумулятором на 4000 мАч, обратной беспроводной зарядкой на 10 Вт, тройной основной камерой с датчиками изображения на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп, громкими динамиками, а также улучшенным вибромотором.