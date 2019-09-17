Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G показали на тизере

Компания Xiaomi опубликовала тизер топового смартфона Mi 9 Pro 5G, который будет представлен на презентации 24 сентября вместе с моделью Mi Mix Alpha. Судя по снимку, аппарат получит старый добрый дизайн Mi 9 Pro и белую градиентную расцветку. Помимо поддержки сетей пятого поколения, аппарат должен получить фирменную оболочку MIUI 11, топовый чипсет Snapdragon 855+, быструю беспроводную зарядку мощностью 30 Вт, тройную основную камеру, главный модуль который сможет похвастаться оптической стабилизацией, экран с разрешением 2K, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.