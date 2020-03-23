Смартфон Xiaomi Mi 9 SE обновили до Android 10

Компания Xiaomi выпустила обновление до Android 10 для облегченной версии прошлогоднего флагмана Xiaomi Mi 9 SE. Речь идет об апдейте для европейской (V11.0.2.0.QFBEUXM), глобальной (V11.0.2.0.QFBMIXM) и российской (V11.0.2.0.QFBRUXM) прошивок. Помимо всех нововведений обновление несет в себе и февральский патч безопасности Android.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 SE оснащается 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, который занимает 90,47% лицевой панели, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с 48 Мп датчиком Sony IMX586, 8 Мп и 13 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и модулем NFC.