Смартфон Xiaomi Mi 9 подешевел в Китае

Компания Xiaomi, недавно выпустившая новый флагман Xiaomi Mi 10, снизила цены на прошлогодний бестселлер Xiaomi Mi 9. Теперь аппарат в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти можно купить за 375 долларов, а вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти подешевел до 425 долларов.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 характеризуется 6,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, тройной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальной камерой на 24 Мп, а также аккумулятором на 3300 мАч.