Смартфон Xiaomi Mi 9 получит 48-Мп тройную камеру

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 уже получил одобрение китайских регуляторов и готов к презентации в начале 2019 года. Самое главное, это что регистрационные записи подтверждают наличие тройной основной камеры с главным модулем, разрешение которого составит внушительные 48 Мп. Также в регистрационных записях фигурирует топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8150. Судя по всему, Xiaomi Mi 9 станет первым смартфоном на основе этой платформы. Согласно предыдущим утечкам, флагман получит поддержку 5G, 10 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, разъем USB-C второго поколения и защиту по стандарту IP68.