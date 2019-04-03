Смартфон Xiaomi Mi 9 производят уже на трех заводах

Недавно компания Xiaomi выполнила план по производству 1 миллиона смартфонов Mi 9 за месяц, а сегодня подробно рассказала о выпуске своего флагмана. Оказывается, смартфон производят уже на трех фабриках: Langfang Foxconn, Xi'an BYD и Nanjing Yinghuada, принадлежащей Inventec. Как оказалось, одной из причин задержки поставок стали необученные сборке Mi 9 рабочие. Вторая причина, нехватка комплектующих. В частности, у компании были перебои с поставками компонентов камеры. Сообщается, что Xiaomi привлекла второго поставщика компонентов камеры, но на договоренности, производство и поставки ушло время. В результате это привело к образованию дефицита на первых порах.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает 90,7% площади фронтальной панели, корпусом толщиной 7,61 мм и массой 173 грамма, встроенным под экран оптическим сканером отпечатков пальцев пятого поколения, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и использованием лазерного голографического процесса с двойным цветовым покрытием в окраске корпуса.

Также аппарат получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, оперативную память LPDDR4X, флэш-память модулями UFS 2.1, тройную основную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальную камеру на 24 Мп, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт.