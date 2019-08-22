Смартфон Xiaomi Mi 9S с модемом 5G нацелен на Китай

Глава компании Xiaomi Лей Цзунь заявил о том, что смартфон Xiaomi Mi 9S с поддержкой сетей 5G изначально выйдет только в Китае. Ориентированность Xiaomi на домашний рынок в случае со своим вторым 5G-смартфоном неудивительна. За один только прошлый месяц в стране сертифицировали восемь смартфонов с поддержкой 5G. И это без учета Xiaomi Mi 9S и Vivo IQoo Pro 5G. Что до потенциальных характеристик смартфона, слухи приписывают ему топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Plus, аккумулятор на 4000 мАч и AMOLED-дисплей с разрешением 2К.