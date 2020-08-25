Xiaomi Mi A1 получил последнее обновление

Напомним, что Xiaomi Mi A1 оснащается металлическим корпусом, двойной камерой, которая состоит из 12-Мп телефотомодуля и 12-Мп широкоугольного модуля, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 3080 мАч, портом USB Type-C, инфракрасным портом и 3,5-мм разъемом для наушников.
Компания Xiaomi выпустила последнее обновление для бестселлера Xiaomi Mi A1, который вышел три года назад. Августовский патч безопасности Android стал 36 ежемесячным обновлением, а входящие в программу Android One устройства гарантированно получают три года обновлений. Отметим, что речь идет об апдейте для глобальной версии устройства. Обновление для европейской версии выйдет через неделю.