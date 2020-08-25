Xiaomi Mi A1 получил последнее обновление

Компания Xiaomi выпустила последнее обновление для бестселлера Xiaomi Mi A1, который вышел три года назад. Августовский патч безопасности Android стал 36 ежемесячным обновлением, а входящие в программу Android One устройства гарантированно получают три года обновлений. Отметим, что речь идет об апдейте для глобальной версии устройства. Обновление для европейской версии выйдет через неделю.

Напомним, что Xiaomi Mi A1 оснащается металлическим корпусом, двойной камерой, которая состоит из 12-Мп телефотомодуля и 12-Мп широкоугольного модуля, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 3080 мАч, портом USB Type-C, инфракрасным портом и 3,5-мм разъемом для наушников.