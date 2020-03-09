Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite получил Android 10

2020-03-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi A2 Lite; [27]
Владельцы смартфона Xiaomi Mi A2 Lite сообщили о том, что они начали получать обновление до операционной системы Android 10. Данную информацию подтвердили модераторы форума MIUI. Прошивка имеет номер MIUI V11.0.2.0.QDLMIXM. Из нововведений отметим глобальный темный режим, новую систему навигации на базе жестов, а также другие функции из самой актуальной версии операционной системы Android.

Напомним, что вышедший в середине 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite оснащается 5,84 дюймовым экраном с «бровью», однокристальной системой Snapdragon 625, 3-4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором на 4000 мАч.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi A2 Lite
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Обзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWSОбзор Sven PS-240. Портативная колонка с защитой IPX7 и TWS
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушкаОбзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка
Лучшие недорогие игровые кресла до 10 000 тысяч рублей. GAMDIAS Hercules E2Лучшие недорогие игровые кресла до 10 000 тысяч рублей. GAMDIAS Hercules E2
Официальный логотип PlayStation 5...
Официальный логотип PlayStation 5Компания Sony официально представила новый логотип для PlayStation 5. Логотип PS5 использует тот же шрифт...
Недорогой смартфон Google Pixel 4a показ...
Недорогой смартфон Google Pixel 4a показВ сети появились фотографии, на которых, как утверждается, изображен смартфон Google Pixel 4a. Самое инте...
Игрок в CS:GO S1mple признан MVP турнира...
Игрок в CS:GO S1mple признан MVP турнираIEM Katowice 2020 проходил в Польше с 24 февраля по 1 марта, где коллектив Natus Vincere одержал победу н...
Анонсирован бюджетный смартфон Samsung G...
Анонсирован бюджетный смартфон Samsung GСегодня компания Samsung анонсировала в Индии свой бюджетный смартфон Galaxy M31. Новинка была оценена в ...
ViewSonic представила монитор с инноваци...
ViewSonic представила монитор с инновациНовые мониторы серии VX85 представлены в 24 и 27 дюймовом варианте. ...
Akasa выпускает процессорные кулеры Vega...
Akasa выпускает процессорные кулеры VegaAkasa выпустила линейку высокопроизводительных процессорных кулеров Vegas Chroma. Кулеры выпускаются в дв...
Смартфон Huawei P40 получит продвинутый ...
Смартфон Huawei P40 получит продвинутый Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Huawei P40, официальный анонс которого...
Первый цветной смартфон с дисплеем E Ink...
Первый цветной смартфон с дисплеем E InkКомпания Hisense представила прототип смартфона с дисплеем на электронной бумаге E Ink. ...
Башенный кулер Aerocool Cylon 4F получил...
Башенный кулер Aerocool Cylon 4F получилКомпания Aerocool пополнила ассортимент кулеров башенного типа моделью Cylon 4F, которая подойдет для раб...
Huawei P40 Lite с квадро-камерой и аккум...
Huawei P40 Lite с квадро-камерой и аккумКомпания Huawei представила на глобальном рынке один из смартфонов новой флагманской линейки P40. ...
HarmonicDyne представила наушники с крас...
HarmonicDyne представила наушники с красНаушники компании HarmonicDyne предлагают воспроизведение песен студийного качества на высоких и сверхниз...
Футбольный клуб Бавария пробует себя в к...
Футбольный клуб Бавария пробует себя в кФутбольный клуб из Мюнхена начал делать первые шаги в киберспорте. Киберспортивная команда ФК Бавария игр...
Обзор RUBETEK RCP-03. Панель управления умным домомОбзор RUBETEK RCP-03. Панель управления умным домом
Обзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечекОбзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечек
Обзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкойОбзор Fractal Design Define S2 Vision RGB Black. Стильный корпус с подсветкой
Обзор Baseus GaN Mini. Сетевое зарядное устройство с быстрой зарядкойОбзор Baseus GaN Mini. Сетевое зарядное устройство с быстрой зарядкой
Обзор iBOX F5 LaserDrive Signature. Честный комбо-видеорегистратор Обзор iBOX F5 LaserDrive Signature. Честный комбо-видеорегистратор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor