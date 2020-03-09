Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite получил Android 10

Владельцы смартфона Xiaomi Mi A2 Lite сообщили о том, что они начали получать обновление до операционной системы Android 10. Данную информацию подтвердили модераторы форума MIUI. Прошивка имеет номер MIUI V11.0.2.0.QDLMIXM. Из нововведений отметим глобальный темный режим, новую систему навигации на базе жестов, а также другие функции из самой актуальной версии операционной системы Android.

Напомним, что вышедший в середине 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite оснащается 5,84 дюймовым экраном с «бровью», однокристальной системой Snapdragon 625, 3-4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором на 4000 мАч.