Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite получит Android 10

Компания Xiaomi объявила о том, что она обновит до Android 10 популярный бюджетный смартфон Xiaomi Mi A2 Lite. Это произошло после волны возмущений и подписанной тысячей человек петиции, поскольку изначально Xiaomi не собиралась обновлять этот смартфон до самой актуальной версии Android. Что ж, китайского производителя стоит лишь похвалить за довольно длительную поддержку своих смартфонов и желание угодить своим фанатам.

Напомним, что вышедший в середине 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite оснащается 5,84 дюймовым экраном с «бровью», однокристальной системой Snapdragon 625, 3-4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором на 4000 мАч.