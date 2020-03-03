Смартфон Xiaomi Mi A3 наконец-то получил Android 10

2020-03-03, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Mi A3; [102]
Владельцы смартфонов Xiaomi Mi A3 наконец-то получили обновление до операционной системы Android 10.

Обновление ещё вышла в феврале месяце 2020 года, но из-за вспышки коронавируса, разработчикам компаний Xiaomi пришлось остановить обновление, так как не успели закончить работу с недочетами и мелкими ошибками в прошивке. Теперь же официальное обновление Android 10 наконец доступно для Xiaomi Mi A3.

Обновление вышла с номером V11.0.7.0.QFQMIXM и весит 1,3 ГБ. Смартфон Xiaomi Mi A3 с обновлением получит все основные особенности Android 10: изменённый интерфейс, тёмную тему для системы и приложений, функцию Smart Reply, новые жесты управления, а также обновления безопасности через магазин Play Store и многое другое

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