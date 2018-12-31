Смартфон Xiaomi Mi A3 получит аккумулятор на 4000 мАч

Китайские источники поделились информацией о смартфоне Xiaomi Mi A3, который будет представлен в первой половине следующего года. Итак, устройству прочат однокристальную систему Snapdragon 675, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор на 4000 мАч, тройную камеру на 20, 16 и 5 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, порт USB-C и предустановленную ОС Android 9.0. Что до дизайна, то здесь сообщается об экране, который займет большую площадь передней панели, чем у предшественника. Что интересно, источник сообщает об отдельном вырезе во фронтальной камере, как в Huawei Nova 4, Honor V20 и Samsung Galaxy A8s.