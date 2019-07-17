Смартфон Xiaomi Mi A3 получит разрешение HD+

Сетевые источники сообщили о том, что смартфон Xiaomi Mi A3 получит дисплей с разрешением HD+. Это подтверждает слухи о полном сходстве устройства с недавно выпущенной моделью Xiaomi CC9e. Из этого можно сделать вывод, что Mi A3 станет преемником бюджетной модели Mi A2 Lite, а вот дело популярного Mi A2 продолжит MI A3 Pro. Он должен стать полной копией Xiaomi СС9.

Xiaomi CC9 оснащается восьмиядерным процессором Snapdragon 710, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, максимальной яркостью 600 кд/кв.м, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп, модулем NFC, ИК-излучателем, поддержкой звука Hi-Res HD и технологии Game Turbo 2.0, а также аккумулятором на 4030 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт.