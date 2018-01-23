Смартфон Xiaomi Mi MIX 2 SE выходит в России

Компания Xiaomi объявила о скором старте российских продаж премиум-версии безрамочного смартфона Mi Mix 2. Модель Mi MIX 2 SE отличается от оригинальной модели полностью керамическим корпусом белого цвета с обрамлением камеры и сканера из 18-каратного золота. Напомним, что обычный Xiaomi Mi Mix 2 выполнен из керамики, но дополняется алюминиевой рамкой, а премиум-версия создана в технике unibody. Продажи Xiaomi Mi Mix 2 SE с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти стартуют 25 января 2018 года, а вот цена пока не называется.

Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 оснащен керамическим корпусом с золоченой отделкой основной камеры, 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), 12-Мп основной камерой на сенсоре Sony IMX386, 5 Мп камерой для селфи, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятором на 3400 мАч с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0.