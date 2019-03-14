Смартфон Xiaomi Mi MIX 2 получит Android 9.0 во втором квартале

Компания Xiaomi пополнила список смартфонов, которые обновятся до свежей версии операционной системы Android. Согласно обновленному перечню, модели Mi MIX 2, Mi 6, Redmi 6A, Redmi 6 и Mi Note 3 получат бета-версию MIUI на базе Android 9.0 Pie уже во втором квартале этого года. В этом квартале Xiaomi обновит модели Redmi Note 5 и Redmi S2. Скорее всего, финальная глобальная версия прошивки станет доступна через несколько месяцев после выхода бета-версии.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2 оснащается керамическим корпусом с золоченой отделкой основной камеры, 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), 12-Мп основной камерой на сенсоре Sony IMX386, 5 Мп камерой для селфи, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятором на 3400 мАч с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0.