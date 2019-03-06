Смартфон Xiaomi Mi Max 3 начал обновляться до Android 9.0 Pie

Не так давно компания Xiaomi закончила обновлять свои смартфоны до MIUI 10 на основе операционной системы Android 8.1 Oreo. Что до оболочки MIUI 10 с Android 9.0 Pie, то она была доступна лишь в топовых моделях Pocophone F1, Mi 8 и Mi Mix 3. Сегодня же MIUI 10.2.1 на базе Android 9.0 Pie добралось и до смартфона среднего уровня Xiaomi Mi Max 3. Правда, это касается только пользователей из Китая, однако в скором времени ожидается выход международной стабильной версии прошивки. MIUI 10.2.1 оптимизирует работу камеры, устраняет проблему с автоматической съёмкой, вылетом при предпросмотре фото, добавляет новые рамки редакторе фото и улучшает производительность смартфона в целом.

Напомним, что Xiaomi Mi Max 3 оснастили 6,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением FHD+ (2160:1080 пикселей), занимающим 85,19% передней панели, чипсетом Snapdragon 636, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп (обе с поддержкой технологий ИИ), сканером отпечатков пальцев, портом USB-C, 3,5 мм аудиоразъемом, аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 и предустановленной Android 8.1 Oreo с последней версией MIUI. Аппарат выпускается в двух версиях: с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.