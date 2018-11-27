Смартфон Xiaomi Mi Max 3 обновился до Android 9.0 Pie

Компания Xiaomi выпустила бета-версию прошивки MIUI 10 v8.12.26 для пользователей смартфона Xiaomi Mi Max 3. Прошивка, основанная на базе операционной системы Android 9.0 Pie, привносит новый пользовательский интерфейс, иконки, звуки уведомлений, удобную систему навигации на базе интуитивных жестов, портретный режим с размытием фона и другие нововведения. Если верить источникам, стабильная версия MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie выйдет до конца 2018 года.

Напомним, что Xiaomi Mi Max 3 оснащается 6,9 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением FHD+ (2160:1080 пикселей), занимающим 85,19% передней панели, чипсетом Snapdragon 636, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп (обе с поддержкой технологий ИИ), сканером отпечатков пальцев, портом USB-C, 3,5 мм аудиоразъемом и аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0.