Смартфон Xiaomi Mi Max 3 засветился на живых фото

2018-01-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Max 3; [79]
Китайские инсайдеры поделились живыми фотографиями и характеристиками смартфона Xiaomi Mi Max 3, который еще не был представлен официально. Аппарат получит безрамочный дизайн, сканер отпечатков пальцев на задней панели, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6,99-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойную основную камеру 12+12 Мп, 5-Мп фронтальную камеру, 3 или 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также аккумулятор на 5500 мАч. Ориентировочная цена Xiaomi Mi Max составляет 240 долларов.


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