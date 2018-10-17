Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S обновили до Android 9.0 Pie

Компания Xiaomi начала распространение стабильной глобальной версии прошивки MIUI 10 на основе операционной системы Android 9.0 Pie для флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 2S. Отметим, что это первый смартфон китайского производителя, который получил самую новую ОС Google. Прошивка под номером 10.0.3.0 несет в себе сентябрьское обновление безопасности от Google, новый графический интерфейс, интеграцию с системой искусственного интеллекта, новые сигналы вызова и звуки, вроде звуков природы. Пользовательский интерфейс, как и полагается, оптимизирован для безрамочных устройств.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2S оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и NFC.