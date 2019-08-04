Смартфон Xiaomi Mi Mix 2S подешевел до 260 долларов

Недавно мы писали о том, что компания Xiaomi снизила цену на смартфон Mi Mix 2S до 290 долларов. Сегодня стало известно, что еще вполне актуальный аппарат подешевел в Китае до 260 долларов, при том что на старте продаж он был оценен в 520 долларов. Очевидно, что снижение цены связано со скорым анонсом модели Mi Mix 4.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2S оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363 с оптической стабилизацией изображения, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и NFC.