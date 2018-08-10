Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s получил нефритовую версию

2018-08-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Mix 2s; [104]
Компания Xiaomi выпустила новую версию для смартфона Xiaomi Mi Mix 2s, которая получила название Emerald Green. Новинка отличается не только цветом, но и материалом изготовления. Сообщается, что Xiaomi и Dunhuang Academy на протяжении года работали над уникальным нефритово-керамическим корпусом. Продажи Xiaomi Mi Mix 2S Emerald Green стартуют 14 августа.

Xiaomi Mi Mix 2S оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, NFC и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo.

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