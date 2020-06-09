Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G не получит Android 10

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Mi Mix 3 5G будет обновлен до свежей версии фирменной оболочки MIUI 12. При этом прошивка будет основана на Android 9 Pie. Стоит отметить, что к моменту выхода обновления на рынке появятся смартфоны под управлением Android 11.

Напомним, что смартфон Xiaomi Mi Mix 3 оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(датчик Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, а также аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой.
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