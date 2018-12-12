Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с 10 ГБ ОЗУ появился в продаже

2018-12-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Mix 3; [235]
Компания Xiaomi выпустила в продажу две новые версии флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 3: специальное издание «Запретный город» (Forbidden City Edition) и керамическую версию в сапфирово-синей расцветке. Их цена составляет 725 и 522 доллара. «Запретный город» отличается от оригинала сапфирово-синей расцветкой, 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти, 10-ваттной беспроводной зарядкой, защитным чехлом и бронзовой статуэткой с покрытием из 24-каратного золота.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 3 оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой, а также поддержкой сетей 5G.


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