Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 с 10 ГБ ОЗУ выпустят в декабре

Флагманский смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 уже продается в Китае, а 1 декабря выйдет в Европе. Однако специальное издание Xiaomi Mi Mix 3 «Запретный город» (Forbidden City Edition) все еще недоступно для покупки. Сегодня стало известно о том, что «Запретный город» появится в продаже в декабре этого года по цене 720 долларов. Данная версия отличается от оригинала сапфирово-синей расцветкой, 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флэш-памяти, 10-ваттной беспроводной зарядкой, защитным чехлом и бронзовой статуэткой с покрытием из 24-каратного золота.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 3 оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой, а также поддержкой сетей 5G.