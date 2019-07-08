Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показали на качественных рендерах

В сети появились изображения топового смартфона Xiaomi Mi Mix 4, выход которого ожидается этой осенью. Отметим наличие вертикальной ориентированной тройной тыльной камеры, расположенной по центру. Ранее в сети появилась информация о том, что аппарат может получить модуль с перископным датчиком изображения и 5- или даже 10-кратным оптическим зумом. Ранее один из боссов Xiaomi Ван Тен Томас заявил, что Xiaomi Mi Mix 4 получит более качественный датчик изображения в тыльной камере, чем новенький Samsung ISOCELL Bright GW1 разрешением 64 Мп. Скорее всего, он имеет в виду аналогичный датчик от Sony разрешением 64 Мп.