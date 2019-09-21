Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha показали на новых рендерах

2019-09-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Mix Alpha; [92]
Надежный искатель утечек Ice Universe опубликовал новые рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, который еще не был представлен официально. Отметим дисплей с идентичными по ширине нижней и верхней рамками, а также отсутствием вырезов. Как сообщалось ранее, фронтальная камера будет расположена в выдвижном блоке или, по более смелым предположениям, под экраном. Также в сети появилось живое фото лицевой панели смартфона. Напомним, что Xiaomi Mi Mix Alpha представят 24 сентября вместе с Xiaomi Mi 9 Pro, оболочкой MIUI 11 и телевизором Mi TV Pro.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix Alpha
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