Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha выходит в продажу

Индийское подразделение Xiaomi объявило о скором начале продаж концептуального смартфона Mi Mix Alpha, который был представлен еще в сентябре прошлого года.

Напомним, что главной особенностью Mi Mix Alpha является дисплей, покрывающий 180,6% от размера передней панели и занимающий почти всю заднюю панель. Также в его спецификации входит тройная камера с главным модулем разрешением 108 Мп, топовая платформа Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ флеш-памяти, поддержка мобильных сетей пятого поколения и аккумулятор ёмкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.