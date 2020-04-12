Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite сертифицировали в Китае

Сетевые источники сообщили о том, что в Тайланде сертифицировали выход смартфона Xiaomi под кодовым названием M2002F4LG. Речь идет о модели Mi Note 10 Lite, которая является облегченной версией представленных в конце прошлого года камерофонов Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro со 108 Мп камерами. Младшая модель должна получить восьмиядерный чипсет Snapdragon 730G с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 618, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ , основную пентакамеру с главным модулем разрешением 64 Мп и предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой MIUI 11.