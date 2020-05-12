Смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite выходит в Европе

Компания Xiaomi объявила о скором начале европейских продаж смартфона Mi Note 10 Lite, который был представлен пару недель назад. Итак, новинку можно будет купить уже через несколько дней по цене в 350 евро за версию с 6/64 ГБ и 400 евро за вариант с 6/128 ГБ памяти.

Напомним, что смартфон оснащается 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 730G, аккумулятором ёмкостью 5260 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, квадрокамерой с главным модулем Sony IMX686 на 64 Мп, сверхшириком на 8 Мп, 5 Мп телефото-модулем и 2 Мп макрокамерой, а также фирменной оболочкой MIUI 11 на основе Android 10.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Note 10 Lite
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