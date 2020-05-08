Смартфон Xiaomi Mi Note 10 обновили до Android 10

После долгого ожидания владельцы топового камерофона Xiaomi Mi Note 10 наконец получили стабильную версию глобальной прошивки MIUI 11 на базе Android 10. Помимо всех нововведений Android 10, апдейт несет в себе апрельский патч безопасности Android. Первые пользователи обновленной прошивки похвалили разработчиков за улучшенную работу камеры и сканера отпечатков пальцев, а также немного увеличенную скорость работы системы. Версии смартфона EU и RU должны получить обновление в ближайшее время. Напомним, что в России Xiaomi Mi Note 10 оценен в 39 990 рублей.

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