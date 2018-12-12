Смартфон Xiaomi Mi Note 4 будет обладать OLED-дисплеем с тонкими рамками

Компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон под названием Mi Note 4. Гаджет Xiaomi Mi Note 4 будет обладать OLED-дисплеем с тонкими рамками, процессором Snapdragon 710 и 6 Гбайт ОЗУ. Двойная тыльная камера на 20 Мп получит оптическую стабилизацию, разрешение лицевой камеры – 12 Мп. Сообщается о наличии поддержки распознавания пользователей по лицу, а также интерфейса NFC для осуществления бесконтактных платежей. Анонс новинки состоится до конца этого года. Стоимость смартфона составит около 363 доллара.