Смартфон Xiaomi Mi9T представлен официально

Компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9T, который является переименованной для международной продажи моделью Redmi K20. Смартфон появится в продаже в Европе уже 17 июня по цене 299 и 399 евро в зависимости от версии.

Новинка оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 730, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX582), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.