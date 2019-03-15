Смартфон Xiaomi Pocophone F1 Lite получит 4 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Xiaomi Pocophone F1 Lite, который еще не был представлен официально. Судя по всему, речь идет об упрощенной версии «народного флагмана» Xiaomi Pocophone F1, который оснащен прошлогодним топовым процессором Snapdragon 845. Что до грядущей новинки, то она получит среднеуровневый чипсет Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android девятой версии. В однопоточном тесте смартфон набрал 1341 балл, а в многоядерном испытании – 4830 баллов.