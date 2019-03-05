Смартфон Xiaomi Pocophone F1 научился снимать видео 4К с частотой 60 к/с

Недавно популярный смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил возможность записывать видео с кадровой частотой 960 к/с. Теперь же в бета-версии прошивки модели появилась функция записи видео разрешением 4К и с частотой кадров 60 FPS. Ранее такая возможность была доступна лишь в сторонних приложениях, а теперь оно появилось в стандартном приложении камеры. По словам представителя индийского подразделения Poco, функцию добавят в стабильную версию прошивки после бета-тестирования.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается топовым чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с диафрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.